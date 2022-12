Nieuwe stadskantoor van Roosendaal is nu eindelijk helemaal klaar

Eindelijk weer een ‘Jirre’ in het ‘jirste’ van Rood-Wit: ‘Spelers uit de jeugd krijgen nu een kans’

Bestaat er een achternaam die meer Willebrords is dan Heeren? Na jaren staat er weer eens een ‘Jirre’ in het eerste van Rood-Wit. Sonny Heeren is met vijf goals topscorer van de flink verjongde dorpsclub en is daar best trots op.

