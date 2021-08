Nieuwe sportopleiding in Roosendaal gaat met één klas van start: ‘Maar de belangstelling is er’

Reden dat de aanmeldingen dit jaar achterbleven, is dat studenten zich pas vanaf 1 april fysiek konden inschrijven voor de mbo-opleiding, zegt Bruurs. ,,Studiekiezers maken normaal hun keuze voor een opleiding van begin november tot eind februari. We zien dat de belangstelling er wel degelijk is; aan hoeveel mensen zich zo laat nog hebben aangemeld én aan het enthousiasme vanuit het werkveld. Daarom hebben we besloten de opleiding gewoon door te zetten.”

Meer bekendheid

De ambitie van Curio is om uiteindelijk jaarlijks vijftig nieuwe studenten te trekken. ,,Voor volgend schooljaar is het doel om naar twee of drie klassen te groeien.” Dit jaar wordt ook gebruikt om meer bekendheid te genereren. ,,Daar zijn we al druk mee bezig. We hebben contact gehad met vmbo's uit Roosendaal en omgeving om onze opleiding te pitchen en partners uit de branche weten ons goed te vinden. We zijn nu bekend, en hebben er alle vertrouwen in dat het gaat lukken.”