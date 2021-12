Nieuwe sporthal bij het Atik Stadion in Roosendaal gaat miljoenen kosten

Auto belandt in de sloot in Roosendaal, bestuurder raakt gewond

ROOSENDAAL - Een man is donderdagmiddag rond 15.00 uur gewond geraakt bij een ongeluk op de Willem Dreesweg in Roosendaal. Hij is met zijn auto van de weg gereden en in de sloot beland. Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

