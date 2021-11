Nieuwe service voor organisaties van evenementen in Roosendaal

ROOSENDAAL - Wie een evenement wil organiseren in de gemeente Roosendaal, kan voortaan terecht bij het deze week gelanceerde online Evenementenloket Roosendaal. Daar vinden organisaties allerlei informatie over bijvoorbeeld vergunningen, subsidies en hulp bij promotie.

De website evenementenloketroosendaal.nl is een samenwerking van VVV Roosendaal, de gemeente en organisatoren zelf. Volgens directeur Inge van Aalst van VVV Roosendaal wordt op deze manier de diensten die de VVV toch al verleenden, nu ook digitaal makkelijker toegankelijk. ,,En dat is heel belangrijk. Dit was al langer een wens.”

Maar het loket wordt meer dan alleen een online versie van wat er al was. Zo is er op deze website een overzicht te vinden van alle evenementenlocaties in de gemeente. Dat is compleet met plattegronden en technische specificaties, bijvoorbeeld over voorzieningen zoals stroompunten, of de ter plekke geldende geluidsnormen.

Tips van leveranciers

,,Dat is heel fijn voor organisatoren die bijvoorbeeld een podium willen neerzetten. Die kunnen dat daar meteen zien", zegt Van Aalst. ,,Daarnaast zijn op het evenementenloket tips te vinden van leveranciers, bijvoorbeeld over waar je makkelijk dranghekken kunt regelen.”

De bedoeling is dat het loket de komende jaren verder wordt uitgebreid in samenwerking met organisatoren. ,,De volgende stap is dat zij via dit platform ook kennis en tips met elkaar gaan delen. Zo kunnen we het aanbod in de gemeente als geheel sterker maken.”

Het loket is nu al geopend voor wie van plan is in 2022 iets te organiseren in de gemeente Roosendaal en diens evenement al wil aanmelden.