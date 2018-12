Nieuwe revalidatieafdeling van Groenhuysen moet voor betere doorstroming vanuit ziekenhuis zorgen

ROOSENDAAL - Zorginstelling Groenhuysen opent in Regionaal Behandelcentrum Weihoek in Roosendaal een extra revalidatieafdeling. Die moet voorkomen dat mensen voortaan onnodig te lang in het ziekenhuis blijven liggen.

Die afdeling is sinds 1 december in de lucht en er is in principe plek voor tien patiënten. Deze zogeheten Herstel- en Transferafdeling moet zorgen voor een betere overgang tussen het verblijf in het ziekenhuis en de terugkeer naar het eigen huis of een verzorg- of verpleeghuis.

Doorstroming

Afgelopen jaar merkte Groenhuysen dat die doorstroming vanuit het ziekenhuis namelijk niet altijd even soepel loopt. Dat besef kwam tijdens de flinke griepepidemie van eind vorig jaar. Daardoor kwamen veel ouderen in het ziekenhuis terecht, zegt Marjolein de Jong, voorzitter van de raad van bestuur van Groenhuysen. ,,Maar veel van die patiënten waren eigenlijk te goed voor het ziekenhuis, maar nog te slecht om naar huis te gaan. Dat is niet goed voor de doorstroming.’’

Aan de andere kant ziet Groenhuysen ook dat veel revalidatieplekken nu nog te vaak bezet worden door mensen die daar eigenlijk (nog) niet horen. De Jong: ,,Denk aan mensen die bijvoorbeeld een heup hebben gebroken. Die liggen soms wel op die afdelingen, maar die kunnen pas beginnen met revalideren als die breuk genezen is.’’

Gespecialiseerd

De nieuwe afdeling Herstel en Transfer moet de oplossing bieden. Daar is ook meer ruimte om patiënten e helpen met een plezierige invulling van de dag. In het ziekenhuis is daar minder tijd voor. De Jong: ,,Deze nieuwe afdeling stelt ons meer in staat om betere zorg te verlenen: wat gerichter en wat meer gespecialiseerd.‘’