Nieuwe restaurantbeleving bij je thuis? ‘Huisgemaakt is in dit geval letterlijk’

Fietsster gewond bij botsing op turboroton­de in Roosendaal

11:38 ROOSENDAAL - Een fietsster is vrijdagochtend rond 10.30 uur gewond geraakt op de turborotonde aan de Burgemeester Freijterslaan in Roosendaal. De vrouw kwam in botsing met een auto en is met een ambulance naar het ziekenhuis in Bergen op Zoom gebracht.