Nieuwe regeling moet verkoop van kavels op de Vijfhuizenberg in Roosendaal vlot trekken

foto's Zegse fotograaf Maurice Vroegrijk ‘schildert’ met licht

20 december ZEGGE - Hij lijkt verslaafd aan fraaie luchten, is dol op stillevens in de natuur. Onweersbuien, nieuwsgierige koeien, steevast gevat in heel apart licht. De afgelopen vijf jaar verdiepte Maurice Vroegrijp zich stap voor stap in de vraag hoe hij dat perfect in beeld kan brengen. Het resultaat valt op.