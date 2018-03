Nieuwe raad Roosendaal: jonger en vrouwelijker

Nieuwe gemeenteraad Halderberge is gemiddeld zeven jaar jonger

22:47 OUDENBOSCH - De eerste felicitaties op de bijzondere raadsvergadering waarop de nieuwe gemeenteraad van Halderberge werd geïnstalleerd gingen uit naar Nick Vergouwen. Niet dat de 18-jarige Hoevenaar met voorkeurstemmen in de raad gekozen was, maar omdat hij in een prijsvraag exact de juiste zetelverdeling had voorspeld.