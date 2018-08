Nieuwe posterframes Halderberge 'te duur'

BN DeStem Heetste Fietsvier­daag­se ooit in Rucphen

19:46 RUCPHEN - Wim van Meel is er van overtuigd: ,,Dit was de heetste fietsvierdaagse die in Rucphen gehouden is''. Ondanks de hitte werden er de afgelopen dagen 275 deelnemers geteld, waarvan de meesten kozen voor de vijftig kilometerroutes en vijf dagen de fiets opgingen.