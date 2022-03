Nieuwe ‘pollers’ in Roosendaal kosten bijna vier ton

Joep de Wildt doet mee aan Zuid-Nederlands buutkampi­oen­schap

OUDENBOSCH - Grappen maken vanuit een ton voor publiek. Soms heet het tonpraten, dan weer sauwelen of buutrednen. Komende vrijdag is na twee jaar afwezigheid het Zuid-Nederlands Buutkampioenschap terug. Oudenbosschenaar Joep de Wildt is een van de favorieten.

16 maart