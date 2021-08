Nieuwe poging voor ijsbaan op het Kadeplein: ‘Met misschien een iets grotere buitenbaan’

Wat voor baan daar eind dit jaar moet worden opgebouwd, is nog onzeker. Van Dooren gaat uit van minimaal hetzelfde formaat als twee jaar geleden op de Markt, maar denkt ook dat het ruime Kadeplein wat meer mogelijkheden dan de Markt biedt: ,,We kijken op dit moment of we misschien een iets grotere buitenbaan kunnen aanleggen, maar dat staat allemaal nog in de kinderschoenen.’’



Ook voorlopig nog onzeker is het randprogramma. Vorig jaar sprak het bestuur nog de hoop uit ter hoogte van het kunstwerk van de Polar Bear één of meerdere kermisattracties weg te kunnen zetten. Van Dooren: ,,We verwachten daar halverwege september meer over te kunnen vertellen.’’