Nieuwe plannen voor verloederde grenspost Essen-Nispen

Het restaurant aan de Antwerpseweg moet volgens directeur John Elst van V.C. Europe BV op korte termijn gesloopt worden. ,,Zoals het er nu bij ligt nodigt niet uit tot enthousiasme. Het gebouw verkeert in slechte staat. We verwachten in september 2018 al te kunnen beginnen met de nieuwbouw.'' Mocht alles volgens plan verlopen, dan zou het gebouw in de lente van 2019 opgeleverd kunnen worden.

Entree

Vanuit dat nieuwe kantoor wil V.C. Europe BV (opgericht in 2005, elf medewerkers) vrachten organiseren voor binnen en buiten Europa, inclusief bijbehorend papierwerk. Elst: ,,Wij zijn een bedrijf zonder eigen vervoersmiddelen. Wij organiseren en plannen goederenstromen over zee, lucht, spoor en weg.''

Over hoe dat bedrijf bij de voormalige grenspost terecht is gekomen, zegt Elst: ,,De ligging is uniek. Het ligt precies op de landgrens en is daardoor letterlijk de poort naar andere Europese deelstaten. De bedoeling is dat deze locatie het visitekaartje wordt voor het entree in Nederland en Roosendaal.''