Nieuwe pastoriewoning in Stampersgat: vijf appartementen plus een parkeerkelder

STAMPERSGAT - In Stampersgat gaat na jaren van stilstand eindelijk weer gebouwd worden. Woonkwartier heeft de bouw van het appartementencomplex Rebus aan de Brugstraat nog steeds op stapel staan, maar de kans is groot dat Adrie Kuijstermans eerder zijn vijf appartements-pastoriewoning gaat realiseren.

Volledig scherm Artist impression van kerk en pastoriewoning Stampersgat. © Architectenburo Ten Bras/Westinga

De Standdaarbuitenaar staat bekend als ‘kerkenkoper’. Eerst in zijn eigen dorp, daarna de leegstaande parochiekerk van Stampersgat. Voordeel van die laatste aankoop is de grond rondom het gebedshuis: voldoende ruimte voor woningbouw.

Vlot

Waar de plannen binnen zijn woongemeente Moerdijk van de lange adem lijken te zijn, is Kuijstermans aangenaam verrast over de vlotte medewerking van buurgemeente Halderberge. ,,Je merkt aan alles dat ze willen bouwen. De kerk van Stampersgat kocht ik twee jaar later, maar het zou best kunnen dat we daar eerder invulling aan geven dan in Standdaarbuiten.‘’

Een eerste aanzet daartoe geeft de ondernemer op vrijdag 15 februari in het kerkgebouw zelf. Zoals eerder in eigen dorp gedaan, nodigt hij alle Stampersgatters uit voor een informatieavond. ,,We gaan het anders presenteren. Destijds schreven we een prijsvraag uit voor het beste idee van herbestemming. Dat leverde niets concreets op. In Stampersgat draaien we het om en laten we de mogelijkheden zien.‘’

Gedeputeerde

Veel meer wil Kuijstermans nog niet kwijt. ,,Laten we er naast een informatieve, vooral ook een gezellige avond van maken.‘’ Na het officiële gedeelte met als sprekers Samenstichtingsvoorzitter William Vemunt, architect Maaiek Westinga, wethouder Hans Wierikx en gedeputeerde Erik van Merrienboer, opent DJ Vroon de tweede helft van de avond. ,,Hij zorgt voor muziek en entertainment. Gelijktijdig begint in het zijschip van de kerk een proeverij door 't Meuleneind, een ambachtelijke brouwerij uit Hoeven.‘’ De bijeenkomst begint om 19.00 uur.

Penthouse

In de kerk komen ook de bouwtekeningen van de grote pastoriewoning te hangen. Daar doet Kuijstermans niet geheimzinning over. ,,We bouwen drielaags. Op de begane grond komen twee appartementen van 75 meter met terrastuin, op de eerste verdieping twee van dezelfde omvang met balkon en in de kap komt een royaal penthouse. Bovendien een parkeerkelder voor de bewoners, uniek voor Stampersgat.‘’