Nieuwe opzet cultuuronderwijs slaat aan in Roosendaal

ROOSENDAAL - Kinderen vooral hun gang laten gaan. Iets fout doen bestaat niet meer. Dat is de kern van het nieuwe Cultuuronderwijs in de gemeente Roosendaal. Op basisschool De Linde in Nispen stonden de betrokken partijen donderdag stil bij de succesvolle, nieuwe aanpak.

Tot op heden deden vijftien scholen mee aan het project dat door de gemeente en de provincie wordt ondersteund. Dit schooljaar zijn dat 27 basisscholen en het Jan Tinbergen College.

In een van de lokalen van basisschool De Linde in Nispen is goed te zien wat er zo leuk is aan de opzet. wethouder René van Ginderen, schooldirecteur Corine Jacobsz en Cécile Cooijmans van CultuurCompaan staan bij de kinderen te praten over de cultuureducatie. De kinderen laten zich niet afleiden. Kennelijk is hun project ‘Huis en Thuis’ zo leuk dat ze die ‘grote mensen’ in de klas niet boeiend genoeg vinden.

Huis en Thuis

,,Wij geven hier thematisch onderwijs", zegt directeur Jacobsz. ,,Wat je hier ziet is de creatieve uiting van dat thema. Het thema ‘Huis en Thuis’ komt in alle disciplines terug, niet alleen bij bijvoorbeeld geschiedenis en aardrijkskunde. We behandelen zo'n zes thema's per jaar.” Vandaag maken de kinderen een plattegrond van Nispen aan de hand van foto's van het dorp.

Daarbij wordt niet alles voorgekauwd. Nee, de kinderen gaan zelf op zoek met hun eigen materialen. Op het grote digibord is Nispen op Google Maps te zien. ,,Hé, Nispen is een driehoek", valt een van de kinderen gelijk op. Corine Jacobsz: ,,Als kinderen zelf dingen opzoeken of zelf dingen ontdekken, dan beklijft de stof veel beter.”

De begeleiding vandaag is in handen van Anneke Wijn. Zij is op De Linde geplaatst door CultuurCompaan, die het cultuuronderwijs in Roosendaal vorm geeft. Scholen kunnen gebruik maken van een heel scala aan deskundigen van CultuurCompaan. Van een beeldend kunstenaar tot een trompettist, van een danser tot een beeldhouwer. De gemeente en de provincie hebben samen 120.000 euro beschikbaar gesteld voor cultuureducatie in Roosendaal.

Foto maken

Omdat de creativiteit nu uit de kinderen zelf komt, zijn de termen goed en fout geschrapt. De tijd dat de docent iets voordeed dat de kinderen moesten kopiëren is voorbij. Een van de kinderen van De Linde had donderdagochtend even meer belangstelling voor de camera van de fotograaf dan voor de plattegrond van Nispen. ,,Mag ik een foto maken", vroeg hij en niemand zei dat het niet mocht.

Cécile Cooijmans van CultuurCompaan heeft een half jaar geprobeerd scholen te interesseren voor cultuuronderwijs. Met het resultaat dat 28 scholen meedoen is ze meer dan tevreden.