Nieuwe nachttrein verbindt Roosendaal met Praag, Berlijn en Oostende

Tussenstops zijn er in Nederland in Roosendaal, Rotterdam en Amsterdam. Ook in onder meer Berlijn wordt gestopt. Dat meldt ProRail, dat aangeeft meer ruimte te willen maken voor internationale treinen op het Nederlandse spoor. ,,De treindienst is opgenomen in de nieuwe dienstregeling voor alle spoorvervoerders op het Nederlandse spoornetwerk.”

Daarnaast heeft ProRail ruimte vrijgemaakt op het spoor vrijgemaakt voor een tweede Nightjet, richting Zürich in Zwitserland. Vanuit daar zijn veel toeristische bestemmingen, met name in Italië, relatief eenvoudig te bereiken. Op dit moment rijdt er al zo'n trein richting Oostenrijk. ,,Of de tweede nachttrein naar het Zwitserse Zürich volgend jaar gaat rijden is nog onderwerp van gesprek tussen de NS en partners.”

Toerisme en zakenreizigers

Voor het traject tussen Roosendaal en Praag werkt European Sleeper samen met het Tsjechische particuliere treinbedrijf RegioJet, dat in centraal Europa veel ervaring heeft met langeafstandstreinreizen. De bedrijven mikken op zowel toeristische als zakenreizigers. Het is mogelijk om een ticket te kopen voor een zitplaats, maar ook kan een eigen coupé worden gereserveerd. Onderweg is er gratis koffie en wifi.

Vorige maand werd al bekend dat er vanuit Breda slaaptreinen gaan rijden naar steden als Praag, Wenen, Venetië, Innsbruck, Verona en Milaan.