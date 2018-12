Nieuwe milieustraat Roosendaal en Halderberge neemt weer een hobbel

Daarnaast is het perceel van de huidige milieustraat inmiddels verkocht. Volgens Job Beekhuijzen van Saver is de aanbesteding van het zogeheten grondstoffencentrum ook in volle gang. ,,We verwachten in januari een aannemer te kunnen presenteren.‘’

Grondstoffencentrum

Roosendaal en Halderberge willen samen een nieuwe milieustraat oprichten. Die komt aan de Vaartkant te liggen, op het perceel in de oksel van de Nelson Mandelaweg en De Nieuwenberg. Saver zelf spreekt van een 'grondstoffencentrum’. Al het afval dat te scheiden is kan in principe kosteloos worden aangeboden, het systeem met tikken op een pas gaat overboord. Gebruikers moeten echter wel voor de verwerking van restafval betalen, daarvoor wordt een vast bedrag per kilo ingesteld. Dat wordt mogelijk vijftien cent.

Verkoop

Aanvankelijk was het de bedoeling dat die nieuwe milieustraat nog dit jaar in gebruik genomen kon worden. Dat bleek echter onhaalbaar. Saver wilde eerst het perceel van de huidige milieustraat aan de Rietschotten definitief verkocht hebben. Saver vond het niet kies om twee locaties tegelijkertijd te runnen, omdat het hier om gemeenschapsgeld gaat. Die verkoop duurde iets langer dan gedacht. Beekhuijzen. ,,Maar van de zomer is dat allemaal afgerond.‘’ Saver heeft de grond verkocht aan de Britse ontwikkelaar Delin Capital. Die wil daar een distributiecentrum gaan bouwen.

Klaar