Nieuwe locatie Airborne Festival: ‘Ieder nadeel heb zijn voordeel’

Opnieuw plan voor groot zonnepark in Roosendaal: 35.000 panelen, dit keer aan de Vroenhout­se­weg

19:00 ROOSENDAAL - Opnieuw is er een plan ingediend voor de aanleg van een groot zonnepark in Roosendaal. Zonnepark Vroenhout moet in de oksel van de Vroenhoutseweg en de Heirweg komen. De vergunning is inmiddels aangevraagd.