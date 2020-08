Nieuwe lening moet woningverkoop op Vijfhuizenberg vlot trekken

eetrecensie Doe-het-zelfpasta bij nieuw restaurant Hasta la Pasta

19 augustus De temperatuur doet ons al aan Italië denken als we op een bloedhete avond richting Roosendaal vertrekken. Ideaal weer voor een etentje is het niet, maar we hebben zin om het nieuwe Hasta la Pasta uit te proberen. Een naam die je ofwel heel grappig vindt of niet.