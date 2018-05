Nieuwe juwelier op hoek Passage en Raadhuisstraat in Roosendaal

Kwestie huishoude­lij­ke hulp in Roosendaal nadert ontknoping, grote kans dat ze naar rechter stappen

8:20 ROOSENDAAL - Over drie weken wordt duidelijk of de 148 bezwaarmakers over de veranderingen in de huishoudelijke hulp alsnog naar de rechter stappen of niet. De kans dat dat wél gebeurt, lijkt echter groot.