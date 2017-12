Nieuwe jaar begint 'schitterend' in nieuwe school De Schittering in Oudenbosch

Rucphense wethouder geeft zichzelf een 6- voor toerismebeleid

9:00 RUCPHEN - Het kritische rapport van de gemeentelijke Rekenkamercommissie over toerisme is volgens wethouder René Lazeroms op het goede moment gekomen. Strekking is dat woorden en daden op dit gebied (nog) niet in de pas lopen. Lazeroms stelt dat er wel degelijk dingen op gang zijn gebracht, maar ziet ruimte voor verbetering. ,,Deze wethouder geeft zichzelf voor de daden een 6- en wil naar een 7’’, steekt hij de hand in eigen boezem.