Nieuwe infoborden moeten Rucphense heemtuin én het dialect beter onder de aandacht brengen

Jan Nuijten is ontzettend blij met het resultaat: ,,We merkten van onze bezoekers dat veel informatieborden niet gelezen werden, vanwege de opmaak. Bijvoorbeeld vanwege te lange zinnen.’’ En, eerlijk is eerlijk, daar moet Nuijten de critici ook wel een beetje gelijk in geven: ,,Ik haak dan zelf ook af.’’ En dat is zonde, zegt de secretaris, zeker omdat veel van die borden verwijzen naar het (West-)Brabants dialect, zoals de puitenpoel en het Klokkebaaienpadje.



Volgens Nuijten kwam het idee voor deze panelen en naambordjes uit de koker van natuurman Mans de Jong, een jaar of tien geleden. ,,Er staan zo’n 35 van die informatie borden en nog eens tien padnaamborden verspreid door de tuin: ,,En dat vinden we zo bijzonder, dat we dat wel in stand willen houden.’’