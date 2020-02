Nieuwe huizen in de Josephwijk, zorgen om mogelijk hogere huurprijzen

Dit kleine verpleeg­huis in Roosendaal is na kritiek inspectie goed op weg naar verbete­ring

6 februari ROOSENDAAL - Residentie Kroeven in Roosendaal is een van de kleinschalige particuliere verpleeghuizen in Nederland die vorig jaar door de inspectie op de vingers werd getikt. Ze konden op papier niet aantonen dat ze in de praktijk goed bezig zijn. Intussen werkt directeur José Muller hard aan verbetering.