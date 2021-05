Nieuwe huisstijl Roosendaalse Lijst

De jeugd mag weer zwemmen in Oud Gastel: ‘We hebben heel wat moeten afzeggen’

2 mei OUD GASTEL - De tijd van uitslapen op zaterdag is er voor de leden van reddingsbrigade/zwemvereniging de Vuurtoren uit Oud Gastel voorlopig niet meer bij. Maar zeker niet met tegenzin doken ze al om 08.45 uur weer in het verwarmde Gastelse zwembad. En dat is heel lang geleden. Sam Jansen was niet te houden en zorgde voor de eerste plons. De rest volgde hem meteen. Volgens beheerder Roeland Appels is het van september 2019 geleden dat hier gezwommen wordt.