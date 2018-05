Nieuwe Hooglanders uitgezet op Landerije in Roosendaal

Dodenher­den­kin­gen Rucphen en Halderber­ge

9:17 RUCPHEN - Heemkundekring Den Lande van Zegge houdt samen met de parochie H. Maria Boodschap, zanggroep Melody en Harmonie St.Cecilia vrijdag 4 mei om 19.00 uur een herdenking in de kerk gevolgd door een bijeenkomst op de begraafplaats. Wethouder Cees Evers zal een toespraak houden, evenals de voorzitter van de heemkundekring Corry Hellemons. Na het signaal The Last Post zijn er twee minuten stilte. Er zullen bloemen gelegd worden nadat het Wilhelmus is gespeeld.