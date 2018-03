Nieuwe gemeenteraad Halderberge is gemiddeld zeven jaar jonger

Duitse schaakmeester speelt in Rucphen: 'Rood-Wit tegen Real Madrid, maar dan met schaak'

22:41 RUCPHEN - De jaarlijkse simultaanschaakavond van de Rucphense vereniging 'Eeuwig Schaak' had donderdag een speciale gast over de vloer. De Duitse FIDE-meester, Roland Ollenberger speelt tegen schakers van de vereniging en uit de omtrek. ,,Dit is best uniek'', vertelt voorzitter Ben Seleski. ,,Een schaker van dit kaliber kom je niet vaak tegen, laat staan er tegen te spelen.''