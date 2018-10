Nieuwe gedichten gezocht voor route in Roosendaal

ROOSENDAAL - Stadsdichter Eric van Deelen is op zoek naar nieuwe gedichten voor de dit jaar gestarte Gedichtenroute in de gemeente Roosendaal.

De Gedichtenroute is een route door Roosendaal waar op 41 locaties via een QR code en de telefoon een gedicht kan worden beluisterd. Eric van Deelen nam het initiatief in het Roosendaals jubileumjaar en is erg tevreden over het resultaat.

,,We houden precies bij hoe vaak de QR code is gescand en de gedichten worden vaak beluisterd. Mensen kunnen de gedichten ook via de site van de Openbare Bibliotheek beluisteren, maar daar heb ik geen cijfers van. Vooral bij de start van de route was het heel druk. Het gedicht bij de St Jan, over het carillon van Leo Lotterman, is de absolute koploper. "

Van Deelen roept dichters uit de gemeente Roosendaal op om nieuwe gedichten inleveren om de route volgend jaar aan te passen.

,Ik ben met name op zoek naar gedichten uit Moerstraten of Heerle. Dat zijn nog lege plekken op de route. Voor Nispen en Wouw zijn er al gedichten beschikbaar. Vriendelijk verzoek om de gedichten niet te lang te maken en te mailen naar stadsdichter@bibliotheekvannu.nl Het blijkt uit de cijfers van de route dat lange gedichten niet beluisterd worden. Met zo'n telefoon moet het blijkbaar niet te lang duren," vertelt Van Deelen.

De Gedichtenroute heeft de dichters van Roosendaal ook dichter bij elkaar gebracht. ,,Tijdens het maken en de presentatie van de route hebben we elkaar leren kennen. We hebben een Dichterscollectief opgericht, met onder anderen de 4 stadsdichters, en we willen twee keer per jaar bij elkaar komen."

De eerste bijeenkomst van het Dichterscollectief is zondag 14 oktober om 13.30 uur in De Kring . Iedereen is welkom.