Nieuwe entree parkeergarage Nieuwe Markt bijna klaar voor intocht Sinterklaas

Heerlese ondernemer over het geheim van de succesvol­le Super de Buurt

13 november Het laatste interview dat deze krant met René Heijnen had, dateert van zestien jaar geleden. Het ging toen weer net een beetje beter met de goedlachse, Heerlese ondernemer. Een economische dipje had er flink ingehakt en in die periode ging het desgevraagd ‘klote’, maar Heijnen krabbelde op. Zestien jaar later hangt de vlag er totaal anders bij.