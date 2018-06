Nieuwe eigenaren voor hotel Central in Roosendaal, maar het is en blijft een familiebedrijf

Historie

-Op 14 juni 1914 openden Dick en Martha Te Kolsté Hotel Central in Roosendaal. Voor de bouw van het hotel werden stenen gebruikt van het oude station in Roosendaal, dat in 1907 was vervangen door een nieuw gebouw.



-Dick te Kolsté overleed in 1935, waarna Vic en Jet van Baal het hotel overnamen.



-In september 1960 droegen Vic en Jet van Baal de exploitatie over aan A.H. Muller. Het hotel bleef hun eigendom. Over de korte periode dat Muller het hotel runde, is weinig bekend.



-In mei 1962 droeg Muller Hotel Central over aan Joke Rademakers-Nollen.



-In 1967 namen Jan en Corrie Sistermans het bedrijf - dat dan nog steeds eigendom is van Vic van Baal - over van Joke Rademakers. Als een paar jaar later Vic van Baal overlijdt, kopen Jan en Corrie Sistermans het pand.



-In 1970 wordt het hotel na een grondige verbouwing heropend.



-In 1992 komen dochter Truce en haar man Jos in het bedrijf en in 1994 nemen Jos en Truce Oskam Hotel Central over van hun (schoon)ouders.



-2014: hotel Central bestaat honderd jaar, ter gelegenheid hiervan ontvangt de familie het predikaat 'Hofleverancier'. Dit schild hangt aan de gevel.



-1 januari 2019: overname hotel-restaurant door Jody Mekes en Rob de Weerd.