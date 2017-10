Nieuwe eigenaar golfbaan De Stok

Samenwerken

,,Ik heb er zin in. Het wachten is nu op de notaris, daarna kan ik in Roosendaal gaan handelen", zegt Berkelmans die al sinds 1984 in de 'golfbaanbusiness' zit als exploitant. En nu dus eigenaar is van twee golfbanen, die wat hem betreft nauw gaan samenwerken. Zo kunnen golfers uit Dongen ook in Roosendaal terecht en andersom.