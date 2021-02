Nieuwe eigenaar geeft impuls aan leegstand De Wagenhoek: Bristol naar beneden, appartementen boven

Update Test- en vaccinatie­cen­trum in Bergen op Zoom open: ‘Wie wil hier nu geen prik?’

1 februari BERGEN OP ZOOM - Loop het maandag geopende test- en vaccinatiecentrum van de GGD in Bergen op Zoom binnen en het voelt alsof je een groot overdekt evenementenpaviljoen betreedt. Alles is uitgevoerd in de maat ‘large’. Dat moet ook wel met een testcapaciteit van drieduizend per dag. Daarmee wordt de totale capaciteit voor West-Brabant in één klap verdubbeld tot zesduizend.