Nieuwe crisisopvang voor dak- en thuislozen in de Westrand

Veel giftig PFAS in rioolwater West-Bra­bant: ‘Over de herkomst tasten we in het duister’

BERGEN OP ZOOM - Via de rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) Bath wordt jaarlijks dubbel zoveel van het giftige PFAS in de Westerschelde geloosd als via de rwzi in Dordrecht, waar het afvalwater van Chemours, producent van Teflon, naartoe gaat. Dat bleek onlangs uit onderzoek. De vraag is: waar komt al dat PFAS vandaan, en vooral: wat nu?

4 november