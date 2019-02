Nieuwe burgemeester Roosendaal is boegbeeld van de gemeenschap

Medisch Centrum Oudenbosch bij concentra­tie ziekenhui­zen niet in gevarenzo­ne

14 februari OUDENBOSCH - De polikliniek in Oudenbosch zal in de toekomst eerder uitbreiden dan sluiten. En ook: het nieuwe Bravis-ziekenhuis is sneller te bereiken dan nu het geval is. Met die positieve berichten keerden burgemeester Jobke Vonk-Vedder en wethouder volksgezondheid Thomas Melisse woensdag terug van een gesprek met de Raad van Bestuur van Bravis.