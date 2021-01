Nieuwe brandweergarage Wouw kost ruim 1,8 miljoen euro

De gemeenteraad hakt binnenkort de knoop door over de 1.845.000 euro die nodig zijn om de nieuwe kazerne te realiseren.

Dat de huidige kazerne (een stallingsgarage) aan de Donkenweg in Wouw niet voldoet is al lang bekend. Enige tijd is gekeken naar het perceel waar De Geerhoek en basisschool De Stappen staan, als nieuwe locatie. Maar daar kwam zo veel verzet tegen dat de gemeente eind 2018 besloot naar een betere plek te gaan zoeken. Het was de Roosendaalse Lijst die wees op de mogelijkheden bij De Hoogt.

In minder goede staat

Tegelijk met het onderzoek naar de brandweergarage in Wouw is de kazerne in Roosendaal onderzocht. Ook daar geldt dat het gebouw aan de Laan van Brabant ‘in minder goede staat’ verkeert en dat nieuwbouw of grootschalige renovatie hard nodig is. In de begroting van 2019 was al geld voor de kazerne in Roosendaal opgenomen.

Van Roosendaal naar Wouw

De plannen voor de kazerne in Roosendaal zijn echter nog niet zo ver uitgewerkt dat de bouw dit jaar begint. Die voor de nieuwbouw in Wouw wel. Dus wordt het geld dat voor Roosendaal klaar lag nu in Wouw gestoken. Dit betekent dus wel dat de gemeente opnieuw op zoek moet naar centjes om de huisvesting van de brandweer in de Laan van Brabant op orde te brengen.

Inrichting

De nieuwe kazerne in Wouw komt dus vlak bij de Plantagebaan. De aankoopprijs van de grond is 195.000 euro. De bouw van de uitrukpost kost 1.430.000 euro en de inrichting van het terrein vraagt nog eens 220.000 euro. Als de gemeenteraad het geld beschikbaar stelt gaat de gemeente alle betrokkenen informeren en worden alle plannen verder uitgewerkt.