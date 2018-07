Nieuwe bijbaan wethouder?

Mijlpaal

De openstelling en officiële ingebruikname is een mijlpaal, zei de wethouder tijdens de ontvangst van enkele tientallen genodigden in het gemeentehuis. ,,In 2013 begonnen we met het ontwerp-bestemmingsplan, in 2015 werd het werk aanbesteed nadat we wat maatregelen moesten nemen om flora en fauna te beschermen (denk aan de eekhoornbrug in de Kaaistraat). Er kwamen ook bezwaren, maar nu zijn we dan toch zover dat ook over dit deel verkeer kan gaan rijden."