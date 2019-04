Nieuwe biertjes voor de Roosendaalse kroegtijgers

Criminele groep van negen mannen aangehou­den in drugsloods in Et­ten-Leur

18:54 ETTEN-LEUR/SPRUNDEL/ROOSENDAAL - De recherche heeft maandag een criminele groepering van negen mannen aangehouden in een loods in Etten-Leur. Ze worden verdacht van drugshandel in verschillende plaatsen in West-Brabant. De politie keek al een tijd in stilte met de groep mee.