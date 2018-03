Nieuwe baas voor De Distel in Roosendaal, het grootste biljartcentrum van Nederland

,,Sinds mijn 15e kom ik al bij de familie Broos over de vloer. Eerst om te biljarten en een paar jaar later om te werken. Op m'n 22e ben ik officieel in dienst gekomen en nooit meer weggegaan. Het is een eer om De Distel over te nemen van Werner Broos", vertelt Van Merriënboer.

Distelveld

De naam gaat de Roosendaler in ieder geval niet veranderen. ,,Dat zou een stomme zet zijn. De Distel, vernoemd naar een distelveld dat in de jaren '80 achter het toenmalige café lag, is een begrip in Roosendaal. Iedereen is hier welkom. Zo zijn er jongeren die even een potje biljarten voor het stappen, maar we bieden ook ruimte aan de traditionele wedstrijdbiljarters. We hebben hier dertig biljart-, snooker- en pooltafels staan. Qua oppervlakte zijn we met 1.200 vierkante meter de grootste van Nederland. Dat wil ik graag zo houden."

Van Merriënboer gaat een deel van De Distel opknappen. Met name de huidige rokersruimte is volgens hem aan een opfrisbeurt toe. ,,Zolang het wettelijk mogelijk is, blijven we de rokersruimte gebruiken. Maar deze plek is nu wel verpauperd en kan een lik verf gebruiken. We laten hier de dartsborden hangen en daarnaast willen we er een sportcafé van maken, inclusief grote schermen voor het kijken naar voetbal en Formule 1. Prima uit te houden met een pot bier erbij."

Biljartwinkel

Ook verhuist de nieuwe eigenaar de biljartwinkel, nu nog gevestigd aan Scherpdeel, naar De Kade. ,,Ik kan niet op twee plaatsen tegelijk zijn, vandaar dat alles op één locatie wordt gevestigd. Ik hoop dat de verhuizing nog deze zomer achter de rug is." Voor de overname heeft Van Merriënboer 120.000 euro nodig. Vorige week is hij via crowdfunding een actie begonnen om dit bedrag bij elkaar te krijgen. ,,Tot nu is er 25.000 euro binnengekomen. De investeerders krijgen een rente van 6 procent per jaar. En een korting van 10 procent op de barrekening. Dat is geen straf." Als het bedrag niet rondkomt via crowdfunding kan hij een beroep doen op bank en huidige eigenaar Werner Broos.

