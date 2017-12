Nieuwe aanpak remt stijging rioolheffing Rucphen fors

RUCPHEN - Slimmere inspectie en beheer van de riolen kan heel veel geld schelen. En dat werkt uit in het voordeel van de burger in Rucphen. Met een nieuwe aanpak denkt het college miljoenen te besparen op het rioolbeheer. ,,Hiermee kan naar verwachting de stijging van de rioolheffing beperkt worden tot 0.7 procent per jaar’’, zegt wethouder Laura Matthijssen. Zonder de koerswijziging is een stijging van meer dan twee procent voorzien.

De gemeente wil voorkomen dat taakuitbreiding op dit gebied tot steeds hogere lasten voor de burger leidt. Dat kan via een plan dat risico-gestuurd rioolbeheer heet. Het woord risico betekent in dit geval juist dat zaken die problemen op kunnen leveren voorrang krijgen. ,,De voorbereiding van het plan hebben we overigens in samenwerking met anderen gedaan, zoals het Waterschap”, vult de wethouder aan.

Camera-inspectie

Concreet gaat het om een drastisch andere manier van onderhoud. ,,We denken dat we een van de eerste gemeenten zijn die gebruikmaken van camera-inspectie’’, zegt Matthijssen. Nieuwe technieken maken dat mogelijk. Door ín de rioolbuizen te kijken is het mogelijk vast te stellen waar daadwerkelijk werk aan de winkel is.

Met die aanpak kan afscheid worden genomen van het oude planmatige beheer, waarbij onderhoud en reparatie volgens schema aan de orde komt. Over een periode van 60 jaar kan het voordeel oplopen tot 70 miljoen, is becijferd, omdat de gemeente structureel minder geld in riolen hoeft te steken.

Quote Burger echt

goedkoper uit

door aanpak

Martien de Bruijn, wethouder financien

Wethouder Martien de Bruijn van financiën noemt de voorgestelde aanpak een voorbeeld van goed nieuws voor de burger. ,,Die is echt goedkoper uit, want we kunnen zo zorgen dat de heffingen minder hard omhoog gaan.’’

Grondwater

Om ook aan de aangescherpte Wet Milieubeheer te voldoen moet een gemeente tegenwoordig niet alleen meer zorgen voor het inzamelen en afvoeren van hemelwater. Toegevoegd is de plicht om te voorkomen dat er structureel nadelige gevolgen voor het grondwater ontstaan.