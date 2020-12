Nieuwbouwwijk Stadsoevers begon ooit als ambitieus masterplan Spoorhaven

Dit was mijn nieuws Rennen en vliegen op de spoedhulp en uit eten in een caravan: dit was mijn 2020 als verslagge­ver

19 december Wat een uitzonderlijk jaar! De nieuwsstroom over alles rond corona was amper bij te benen. Veruit de meeste verhalen die ik als verslaggever voor BN DeStem dit jaar schreef, waren gerelateerd aan corona. De impact van het virus op de ziekenhuizen, de thuiszorg en de scholen was gigantisch.