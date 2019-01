Nieuwbouwlocatie Bravis ziekenhuis: Roosendaal trekt troefkaart Weihoek/Tolberg

Het staat zwart op wit in de Strategische Verkenningen 2018-2022, opgesteld door adviseurs van de gemeente Roosendaal in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van vorig jaar: ’een optie die wordt bekeken is of Bravis ziekenhuis naar Weihoek kan worden verplaatst’. De benodigde nieuwe aansluiting op de A58 kan dan meteen dienen als nieuwe ontsluiting voor de wijk Tolberg. Een droomscenario dus van twee vliegen in één klap.