Nieuwbouw JTC in Roosendaal valt goed in de buurt

Ook echtgenote van Et­ten-Leur­se verdachte kluisjes­roof nu bedreigd

7:22 ETTEN-LEUR - Ook de echtgenote van de Etten-Leurse verdachte Johan van W. (42) van de kluisjesroof in Oudenbosch is bedreigd door mogelijke criminelen. Dat gebeurde donderdagmiddag rond 17.00 uur in bijzijn van haar schoonmoeder. De vrouw werd na het werk aangesproken door twee forse, onbekende mannen.