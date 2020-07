Nieuwbouw JTC: ‘Ik ben super trots op ons nieuwe gebouw!’

In het gebouw aan de Commandobaan in Roosendaal zitten 350 leerlingen. Met het hoofdgebouw erbij is de capaciteit van de school aan de Commandobaan 1500 leerlingen. Het is de bedoeling dat mavo 3 en 4 en havo 4 hier les gaan krijgen. ,,Ik ben super trots op ons nieuwe gebouw", zegt Van Wettum.

Doorwerken

Het is nog wel even aanpoten voordat alles klaar is voor de start van het nieuwe schooljaar maandag 24 augustus. ,,Volgende week komen de meubels binnen. De klassen moeten nog ingedeeld worden. Kasten, bureaus, tafels en stoelen", zegt Van Wettum.

Het straatwerk rondom het gebouw moet nog gelegd worden.

,,Het heeft alle faciliteiten die we nodig hebben. Er is een grote mooie open aula en een groot leerplein. Dat is een van de pijlers van ons onderwijs.”

Azaleastraat

Nu de nieuwbouw na de zomervakantie in gebruik wordt genomen, kan het JTC het bijgebouw aan de Azaleastraat verlaten. Daar zit een deel van de klassen als sinds 2002. ,,Dat is 18 jaar een noodoplossing geweest. De leerlingen zijn er wel aan toe dat ze allemaal op een locatie les krijgen", zegt de rector.

Van Wettum is zelf nauw betrokken geweest bij de nieuwbouw: ,,Ik ben erg druk beziggewest met de realisatie van dit prachtige gebouw. In alle eerlijkheid kan ik zeggen dat ik enorm trots ben dat het gelukt is. We hebben dit samen gedaan, maar ik ben als schoolhoofd erg blij dat we dit nu in gebruik kunnen nemen.”