Nieuwbouw Bravis ziekenhuis loopt vertraging op

Dat meldt wethouder Toine Theunis in een brief aan de Roosendaalse gemeenteraad. Oorspronkelijk was de inzet om het voorontwerp-bestemmingsplan voor het nieuwe Bravis voor deze zomer vast te stellen. Dat schuift een half jaar op naar januari 2021.

Grotere polikliniek

Daarnaast loopt een traject om de ‘zorg van morgen’ handen en voeten te geven. Duidelijk is dat zorg op afstand, bijvoorbeeld via beeldbellen en het bieden van medisch-specialistische zorg buiten de muren van het ziekenhuis, sneller vorm krijgt dan aanvankelijk gedacht. Die versnelling is een effect van corona waardoor patiënten niet fysiek terecht konden voor een poli-afspraak.

Het idee is nu dat het bruto vloeroppervlak van de nieuwbouw opgerekt moet worden van 80.000 naar 100.000 vierkante meter. Een zogeheten massastudie in de komende maanden moet nog meer houvast geven met het oog op het bestemmingsplan. Zo'n massastudie is nog geen inrichtingsplan. Dat volgt later. Het plan is om het nieuwe ziekenhuis in te bedden in een parkachtige omgeving. De gemeenteraad van Roosendaal gaf daar onlangs zijn zegen aan.