Nieuwbouw Bravis: Roosendaal mikt op locatie Bulkenaar tussen A58 en Tolberg

Tolbergcen­trum in Roosendaal opgeknapt en uitgebreid

10:18 ROOSENDAAL - Het winkelcentrum in de wijk Tolberg in Roosendaal wordt uitgebreid. In de noord-oosthoek komt een gebouw in de vorm van een groot Huis dat het open plein afsluit. Op de begane grond daarvan komt winkelruimte en op de eerste verdieping een gymzaal. Dit Huis wordt het nieuwe gezicht en het hoogste punt van Tolberg.