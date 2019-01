Nieuwbouw basisschool De Stappen in Wouw op losse schroeven

WOUW - Als de gemeente Roosendaal niet meer dan 3,1 miljoen euro geeft voor de nieuwbouw van basisschool De Stappen in Wouw, dan gaat het hele project niet door.

Dat zei Kees Mens van de stichting Katholiek Primair Onderwijs, het schoolbestuur van De Stappen, donderdag bij een commissievergadering.

Volgens Mens is er 5,5 miljoen nodig voor het nieuwe Integraal Kind Centrum (IKC) in Wouw. In een IKC zitten naast de basisschool ook andere diensten zoals de kinderopvang en jeugdzorg. Veel dorpelingen waren bij de ontwikkeling van het IKC betrokken.

Heel groot gat

De gemeente wil echter niet meer dan 3,1 miljoen euro geven voor het project. ,,Dat is wel een heel groot gat", zei Kees Verstraten (VVD). ,,Van een paar ton van je niet van je stoel. Maar een gat van 2,4 miljoen is wel heel erg extreem.”

Schoolbestuurder Mens legde uit hoe het verschil is ontstaan. Van de 5,5 miljoen is 4,3 miljoen nodig voor de school en 1,2 miljoen voor de IKC-voorzieningen. ,,Je zou dus kunnen zeggen dat de gemeente alleen geld geeft voor de school", zei Mens.

Vierkante meter

Maar als de school 4,3 miljoen kost en de gemeente wil maar 3,1 miljoen geven voor het hele project, komt het KPO zelfs op de school al 1,2 miljoen tekort. En dat komt volgens Mens omdat de gemeente een vierkantemeterprijs hanteert van 2.000 euro terwijl de landelijke norm 2.400 euro is.

,,We hebben de plannen in november overhandigd en gevraagd hoe de verschillen konden ontstaan. Daar hebben we geen antwoord op gekregen. Daarom maak ik nu gebruik van deze inspraakmogelijkheid", zei Kees Mens.

Onverantwoord

Met de toezegging van 3,1 miljoen kan het schoolbestuur geen Integraal Kind Centrum bouwen in Wouw. Op een vraag van Nicole Roeken (CDA) zei Mens klip en klaar: ,,Met zo'n budget is bouwen onverantwoord. Dan gaat het niet door.”