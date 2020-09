Nieuw zwembad in Rucphen: deels overkapt, zes banen en beweegbare bodem

De PvdA vroeg om een peuterbad voor de kleintjes en ook anderen pleitten voor voorzieningen voor alle leeftijden. ,,Met name voor onze jongeren mag er in het spray-park wel iets extra's komen", bepleitte Heidi Vos van D66. In zo'n waterspeeltuin zag ook de wethouder wel iets.



Vragen kreeg De Bruijn ook over de exploitatie. ,,Gaat Laco dat doen of komt er een non-profit organisatie?", wilde Tosca Goorden (CDA) weten. En Vos vroeg of de entreeprijs straks hetzelfde kan blijven. Op dat laatste kwam geen direct antwoord. Dat hangt in grote mate af van de exploitatie.