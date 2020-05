Nieuw zebrapad moet het centrum van Heerle veiliger maken

,,Dat pad komt tussen de Buurtsuper en de kerk (dopshuis De Schalm). Dit vanwege het feit dat er op dat stuk toch veel wordt overgestoken en het juist daar redelijk druk en onoverzichtelijk is”, zegt André Jansen, de voorzitter van de Stichting Leefbaarheidsgroep Heerle.

Onoverzichtelijke situatie

In overleg met basisschool Berkenveld, de Buurtsuper, de Leefbaarheidsgroep, de Schalm en de gemeente Roosendaal, is gekeken naar een mogelijkheid om een nieuw zebrapad in het centrum van Heerle te realiseren.

,,Door deze oplossing kunnen kinderen die naar school gaan, de bezoekers van de Schalm en klanten van de Buurtsuper veiliger oversteken”, meent Jansen.

Op dit punt in Heerle, komt de Torenbaan uit op de Herelsestraat en die weg versmalt net voorbij de kerk, waardoor een wat onoverzichtelijke situatie ontstaat, terwijl juist hier veel mensen oversteken. De mensen uit het zuidelijk deel van Heerle hebben het meeste profijt van het nieuwe zebrapad.

Quote Door deze oplossing kunnen kinderen die naar school gaan, de bezoekers van de Schalm en klanten van de Buurtsuper veiliger oversteken André Jansen, de voorzitter van de Stichting Leefbaarheidsgroep Heerle

Drukste punt

De oversteekplaats vijftig meter verderop blijft gehandhaafd. Daar kunnen de kinderen en bewoners vanaf het noordelijke gedeelte van Heerle veilig oversteken naar de school en de weekmarkt.

Jan Brouwers, de uitbater van dorpshuis De Schalm, is blij met de nieuwe voorziening. ,,Jan van de Ven, de initiator van de buurtkamer, is al langer bezig met een veilige oversteekplaats voor ouderen die naar De Schalm gaan. Heerle is een rustig dorp, maar juist de plaats waar het nieuwe zebrapad komt is het drukste punt.”

De activiteiten terug naar het dorp brengen