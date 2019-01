Nieuw zakelijk platform inHalderberge brengt ondernemers samen

,,Maar ook het netwerk van onze ondernemers vergroten we ermee, zodat er meer business to business ontstaan. Ook de onderlinge uitwisseling van personeel of goederen behoort tot de mogelijkheden‘’, zegt Dankert Geene van OKH. In samenwerking met de bedrijventerreinen zijn voorts ook whatsappgroepen opgericht. ,,Alles om Halderberge een aantrekkelijke vestigingsplaats te laten blijven‘’, haalde OKH-voorzitter Henk Strootman tijdens zijn nieuwjaarspeech aan.