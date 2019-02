Nieuw uitvaartcentrum van Dela in Roosendaal zet de deuren open

ROOSENDAAL - Het nieuwe uitvaartcentrum van uitvaartcorporatie Dela aan de Rucphensebaan is bijna klaar voor gebruik. Om mensen een indruk te geven van hoe het nieuwe centrum er van binnen uit ziet, houdt Dela een open dag. Die wordt op zaterdag 16 februari gehouden, vanaf 12.00 uur tot ongeveer 16.00 uur. Dela wil de nieuwe locatie nog deze maand in gebruik nemen.

De nieuwbouw komt ter vervanging van het vorige uitvaartcentrum aan de Robijndijk. Dat was verouderd en met slechts drie familiekamers te klein. Met de bouw van het nieuwe complex is halverwege vorig jaar al begonnen. Ook de omgeving is flink op de schop gegaan, er is onder meer een nieuw parkeerterrein aangelegd.

Lees ook Dela bouwt nieuwe afscheidslocatie met kantoor bij Zegestede in Roosendaal Lees meer

Het nieuwe gebouw telt vijf familiekamers waaronder twee zogeheten 24-uurskamers, waar nabestaanden 24 uur per etmaal en zeven dagen per week bij hun dierbaren terecht kunnen. Daarnaast is het gebouw voorzien van een eigen verzorgingsruimte. Eerder gaf Dela al aan te merken dat mensen steeds meer aangeven graag bij de verzorging van hun overleden dierbare te willen zijn. Met die ruimte kan dat.

Primeur

Volgens Dela staat het nieuwe centrum qua inrichting meer in het teken van ‘leven'. ,,Donkere kleuren hebben plaatsgemaakt voor lichte, warme tinten. Huiselijk en kleurrijk.’’ Bijzonder is dat Roosendaal landelijk de primeur heeft met het eerste zogeheten ‘whitelabel’-centrum. Dat houdt in dat er geen Dela-uitingen meer aan het gebouw te zien zijn. Daarmee hoopt Dela meer particuliere ondernemers in de regio voor de nieuwe locatie te interesseren.