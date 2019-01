Nieuw systeem van cultuursubsidies wekt wrevel in Roosendaal: ingewikkeld en onduidelijk

‘Moedeloos’, wordt ie er van. Voorzitter Peter Uytdehage van Stichting Blommenkinders is een van de organisatoren die in het nieuwe systeem geen subsidie meer ontvangt. ,,Omdat we volgens het Cultuurfonds (dat sinds dit jaar over de verdeling van die subsidies gaat, CH) ‘niet vernieuwend zijn’ en omdat we ‘te weinig samenwerken met andere partijen'.’’ De club kreeg de laatste jaren 4.000 euro voor hun muziekevenement. Dat Blommenkinders niet vernieuwend zou zijn, vindt hij onzin. ,,Blommenkinders is een van de grootste evenementen van Roosendaal. Je gaat zo'n succesformule toch niet zo maar veranderen?’’