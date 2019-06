Nieuw seizoen Fidei et Arti met genoeg cabaret, maar ook met...DJ Jean

OUDENBOSCH - Nog een paar filmvoorstellingen en dat zit voor Fidei et Arti het seizoen er weer op. Om de trouwe bezoekers vast te houden, ligt direct aansluitend de nieuwe theaterbrochure voor het seizoen 2019-2020 in alle brievenbussen in de omtrek.

Het wordt voor het Oudenbossche cultureel centrum een seizoen met oude bekenden, maar ook met niet alledaagse voorstellingen. Tot dat laatste mag je het Thirty and Thirsty-concept wel rekenen. Op 26 oktober transformeert het cultureel centrum tot een dance-tempel met op het podium niemand minder dan DJ Jean. ,,We kunnen niet wachten tot DJ Jean samen met McMaron Hill en de bezoekers het dak eraf blaast‘’, lacht Ilse Mathijssen, ,,Het is totaal anders dan we gewend zijn, maar daarom juist een uitdaging.‘’

Niet gehinderd door alle perikelen rondom een verhuizing van Fidei naar de Mariabouw aan de overkant van de Markt, bladert Mathijssen door het glossy magazine waarin alle optredens vermeld staan. Van de eerste van vier pubquizen op 4 oktober tot en met het meezingconcert van de dames ‘Vuile Huichelaar’ op 13 mei: het programma biedt voor elk wat wils.

Ballen 2.0

Acht cabaretvoorstellingen staan er op het menu. Van oer-Brabantse Karin Bruers tot het vlijmscherpe duo Arie en Silvester. En van De Gestampte Meisjes met hun show ‘Ballen 2.0' tot Christel de Laat en Mark van de Veerdonk. ,,Inderdaad, Brabant is goed vertegenwoordigd. Daar houdt ons publiek ook van.‘’ Ook DJ Jean is langs ‘lokale weg’ geboekt. ,,Bas Rijsdijk uit Oudenbosch is vaste geluidsman bij Hardwell. Nu die even rust neemt, kan Bas met andere deejays in zee.‘’

Quote DJ Jean is totaal anders dan we hier gewend zijn, maar daarom juist een uitdaging Ilse Mathijssen, Fidei et Arti

Het nieuwe seizoen begint overigens informatief. Op 9 oktober geeft Aletta Smits een interactieve lezing met humor over ‘Het puberbrein, de ontbrekende handleiding'. Een bijzondere show is ‘Met de fles grootgebracht’ van barman Arjan Kleton. ,,Na het spelen van zijn voorstelling komt Arjan aan onze bar cocktails maken voor zijn publiek.‘’

Staand concert

Ook aan de jeugd is gedacht. Behalve veel filmvoorstellingen kijken de kleintjes altijd uit naar de professionele sinterklaasshow van Karel de Kok. En voortbordurend op het succes van de Abba-tributeband komt nu Crazy little Things voor een ‘staand concert’. ,,Haha, beetje gekke term misschien, maar voor de meeste uitvoeringen rollen wij de tribune uit, behalve als er gedanst mag worden. Dit is in Nederland dé Queen-tribute band bij uitstek.‘’ Ze staan 14 december op de planken.

Hoge verwachtingen heeft de Fidei-manager van de try-out van ‘Omdenken'. ,,Berthold Gunster is de man achter het ‘omdenken'. Bij iedereen bekend op social media, maar nu ook in de theaters.‘’ Op 7 maart staan geven drie cabaretiers een try-out van hun nieuwe shows voor het seizoen 2020-2021. ,,Wie dat zijn horen we pas kort van tevoren.‘’ Dat ook het Halderbergse Muzikaèl niet mag ontbreken, spreekt voor zich. Ze geven op 18 april een muzikale toegift.